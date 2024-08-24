قيادة عمليات بغداد تعلن فتح كافة الطرق أمام حركة السير

السومرية نيوز – محلي

أعلن قائد عمليات الفريق وليد خليفة التميمي، عن فتح كافة الطرق أمام حركة السير.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "تم ارسال 180 عجلة تابعة لقيادة عمليات للمشاركة في التفويج العكسي ونقل الزائرين"، لافتاً الى "التنسيق مع محافظة وحسب توجيه رئيس الوزراء باستنفار جميع العجلات الخاصة بالمحافظة وارسالها الى محافظة المقدسة لغرض التفويج العكسي".

وأضاف أنه "تم التنسيق مع المحطة العالمية لغرض ارسال القطارات باتجاه محافظة لغرض نقل الزائرين"، مشيراً الى أنه "تم توجيه النقل الخاص من قبل إعلام قيادة عمليات بالتوجه الى محافظة المقدسة لغرض نقل الزائرين".

وأكد التميمي على أنه "تم رفع جميع المواكب وفتح جميع الطرق أمام حركة السير ولا توجد أي قطوعات".