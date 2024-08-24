وفاة شابين بحادث سير في واسط

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين دراجة نارية بمركبة على طريق (كوت - حي)، اسفرت عن وفاة شابين كانا على الدراجة".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.