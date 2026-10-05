جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد.. توصية بشأن اليوريا والمياه والحساب الختامي

وذكر للمجلس في بيان، أن الجلسة شهدت استضافة وكيل لمناقشة مشاريع الاتفاق الإطاري للمياه بين وتركيا.وأضاف البيان أن المجلس وافق على التوصية إلى بتخويل وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات التركية المتخصصة والرصينة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الواقع الإروائي والمائي في العراق.كما وافق المجلس على طلب استثناء سكان المجمع السكني اللائق "السنبلة" من شروط التقديم، على أن يتم تدقيق ملفاتهم للتأكد من شمولهم بتنفيذ سياسة التخفيف من الفقر.وناقش المجلس الحساب الختامي لجمهورية العراق لعام 2020، واطلع على ملاحظات ، فيما أوصى باستضافة المعنيين في لاستكمال المناقشات وفقاً لما ورد في ملاحظات .وفي ملف ، استضاف المجلس وكيل ، وأوصى، بناءً على طلب الوزارة، إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إيقاف فرض الرسم الكمركي الإضافي البالغ 35 بالمئة، الخاص بحماية المنتج، على سماد اليوريا المستورد.وأوضح البيان أن التوصية تهدف إلى توفير سماد اليوريا للموسم الزراعي الحالي وسد العجز الناتج عن قلة الكميات المنتجة، على أن يستمر إيقاف الرسم لمدة ثلاثة أشهر.