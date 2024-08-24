بالصور.. كربلاء من الجو في ليلة "الأربعين"

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة في ليلة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتشهد توافد الملايين من الزوار من العراق وخارجه منذ بداية شهر محرم.

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور متداولة من الجو..