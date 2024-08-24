البصرة .. إحياء الزيارة الأربعينية بمسجد الخطوة (صور)

ويحيي أهالي مراسم الزيارة في مسجد خطوة الإمام علي (عليه السلام) في قضاء الزبير.

وشهدت المدينة نصب السرادق التي تقدم الخدمات للزوار على امتداد الطريق من ساحة سعد حتى مسجد خطوة الإمام على مسافة 15 كم.

أدناه صور بعدسة السومرية..