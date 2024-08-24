الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب

أجرت وزارة الداخلية، تغييرات في بعض المناصب التابعة لها.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية كلف اللواء عدي سمير بمهام معاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة". وأضاف المصدر أن "الشمري كلف العميد محمود خليل بمهام عميد كلية الشرطة".