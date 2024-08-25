ازدحامات العراق الان.. شوارع كربلاء حمراء ومرور كثيف نحو ميسان وواسط باتجاه الحدود

ويشهد طريق ياحسين القادم من باتجاه ازدحاما كبيرا من مركز تسوق الحلة لغاية الطريق الحولي عند كراج الجنوب.والطريق الحولي من متنزه النخلة وحي الصناعي لغاية كراج الجنوب ازدحام وحركة مرور بطيئةازدحام على طريق الهندية لغاية متنزه أبو جوعانةالطريق قادم من الهندية والشارع الحولي ازدحام السايدينمن فلكة لغاية فلكة وكراج سيد جودة ازدحام السايدينشارع خدمي نجف وطريق يا حسين الازدحام من محيط المرقد لغاية مطارالطريق السريع القادم من الإسكندرية وسيطرة الوند ازدحام السايدينشارع الحسينية المجاور لنهر الحسينية ازدحام كثيف السايدينكما تتركز ازدحامات وحركة مرور كثيفة وبطيئة على الطرق المؤدية لميسان وواسط، باعتبارهما محافظات حدودية حيث يغادر الزائرون الإيرانيون والاسيويون نحو ايران بعد انتهاء الزيارة.