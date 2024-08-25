محافظة بغداد توجه بتعطيل الدوام في دوائرها وأقسامها غد الاثنين

وأوضحت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استنادا إلى قرار مجلس محافظة وبالنظر للجهود الكبيرة المبذولة من قبل ملاكات المحافظة في تقديم الخدمات في زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) واستمرار خدمات التفويج العكسي للزائرين، وجه محافظ عبد المطلب العلوي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 26/آب/ 2024".وأضافت المحافظة أن "العطلة تشمل جميع الدوائر والأقسام المرتبطة بالمحافظة والتابعة لها".