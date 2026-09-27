توضيح حكومي جديد بشان تعليق الرحلات الجوية مع إيران

ونقلت الجزيرة عن المسؤول قوله ان "تعليق الرحلات الجوية مع رهن بامتثال شركات الخدمة الأرضية لتعليمات الخزانة الأمريكية".وأضاف ان "غياب الموقف الحكومي المعلن بشأن الرحلات الإيرانية يعود إلى حساسية الملف"، موضحا ان "اعتذار الشركات عن تقديم الخدمات قبل الإقلاع وبعد الهبوط أدى إلى تعليق الرحلات الإيرانية".