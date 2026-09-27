اليكم أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية

– محلي

تنشر للحج والعمرة، اليوم الاحد، نتائج القرعة الإلكترونية للحج للأعوام ( 2027م تكميلية – 2028م – 2029م – 2030م )، في جميع المحافظات، لتسهيل عملية معرفة اسماء الفائزين للمتقدمين.



https://t.me/alsumariatviraq وبالامكان معرفة النتائج من خلال الضغط على الرابط ادناه: