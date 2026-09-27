العراق وسوريا يتفقان على 8 قضايا تخص الحركة التجارية في المنافذ الحدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استنادا لتوجيهات رئيس برفع مستوى التواصل والتبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية من خلال تفعيل منافذ (ربيعة والوليد والقائم)، تم عقد اجتماع مشترك عبر الدائرة جمع كل من رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق ومدير عام ثامر قاسم ومدير عام الشحماني، ومن الجانب السوري ترأس الاجتماع بدوي رئيس الهيأة العامة للمنافذ والجمارك، ومعاونيه للمنافذ والجمارك كل من خالد البراد والسيد تميم".واكد "ابرز ما تم الاتفاق عليه كان الاتي:1- فتح قنوات تواصل مباشرة ما بين المنافذ العراقية والسورية من اجل تبادل المعلومات والتكامل والتنسيق لمعالجة اي معوقات قد تطرأ لضمان الانسيابية بالعمل التجاري.2- الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذي بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك والتي من المؤمل اكمالها مطلع العام القادم ،مع استمرار دخول المسافرين عبر منفذي والقائم.3- تم الاتفاق والموافقة من كلا الطرفين على تناقل البيانات الكترونياً اختصاراً للوقت ولضمان صحة البيانات ومطابقتها للوصف والوزن والرسم الجمركي.4- الاتفاق على دخول متكافىء لسواق كلا البلدين بما يخفف العبء ويرفع مستوى التبادل التجاري.5- تخصيص طرق تجارية ومسافرين جديدة داخل المنافذ لضمان الانسيابية.6- تخصيص طرق لمرور صهاريج البانزين وزيت الوقود وشاحنات المواد السريعة التلف لخصوصيتها.7- تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابر للحدود.8-توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة 100 دونم جديدة من اجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها أصوليا.وأكدت انه "في ختام الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة إدامة التواصل والتنسيق مما يعود بالمنفعة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين".