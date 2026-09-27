النزاهة تكشف مخالفات وتلاعباً في تخصيص أراضٍ للشهداء والجرحى في بلدية الناصرية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " قام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق لمحاضر تخصيص قطع الأراضي لشريحة الشهداء والجرحى في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة"، مُبيّنةً "تنفيذ أوامر قضائيَّة بحقّ (14) مُوظَّفاً في البلديَّة، بعد أن كشفت التحرّيات عن حدوث مُخالفاتٍ وتلاعبٍ في تخصيص قطع الأراضي لهذه الشريحة".وأضافت ان "أعمال التدقيق رصدت وجود أسماء خُصِّصَتْ لها أراضٍ؛ بالرغم من عدم انطباق شروط التخصيص عليها"، لافتةً إلى "منح عقاراتٍ مُتميّزةٍ تفوق القيمة التقديريَّة للقطعة الواحدة مبلغ مليار دينار".وأشارت الى "تقصير جميع المُتَّهمين وإحالتهم على لجنة التضمين؛ لتضمينهم قيمة العقارات التي ستحدّد قيمتها بعد الاستعانة بخبراء في هذا المجال".