التعليم العالي تصدر تنويهاً يخص استمارة التقديم الى الجامعات

وذكر بيان للوزارة، "تنوه إلى أن موعد غلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة المركزي (العامة وخريجي مدارس المتميزين وكلية (الدارسين باللغة الإنكليزية) وذوي الشهداء) سيكون يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول 2026".وأضاف البيان، "تهيب الوزارة بالطلبة الناجحين في الدور الأول والثاني إلى ضرورة الإسراع في استكمال متطلبات التقديم وتدقيق خياراتهم والتأكد من إرسال الاستمارة بشكل نهائي ضمن المدة المحددة".