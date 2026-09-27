السوداني يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وقال في بيان ورد لـ ، "أتقدّم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى إدارة وكافة ملاكاتها الإعلامية والفنية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها".وأشاد السوداني "بمسيرة الإعلامية وحرصها على نقل صوت المواطن والإسهام في إثراء برسالتها الصادقة"، متمنياً لها دوام التألق والنجاح ومزيداً من العطاء.