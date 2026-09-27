أشاد بدورها وحضورها الإعلامي.. المالكي يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وأعرب في برقية تهنئة، عن تمنياته لإدارة القناة وكوادرها بالمزيد من النجاح والتقدم، مشيداً بدورها الإعلامي وحضورها في المشهد الإعلامي العراقي.وتمنى المالكي، للسومرية مواصلة مسيرتها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور في السنوات المقبلة.