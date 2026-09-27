قريبا.. اطلاق برنامج "الأشغال العامة في العراق"

وقالت مديرة دائرة التنمية البشرية في الوزارة مها بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة بصدد إطلاق هذا البرنامج، ضمن أحد التزاماتها بالبرنامج الحكومي وبدعم من الدولية، سيتم قبل نهاية العام الحالي، لتوفير فرص عمل لثلاث شرائح، هي النساء والشباب وذوي الإعاقة".وبينت أن "الوزارة مستمرة بإعداد سياسات وخطط التمكين الاقتصادي للمرأة"، مؤكدة حرصها في الوقت ذاته، "على أن يكون هناك دمج لكل قضاياها في الخطط والسياسات التنموية، علاوة على أن يكون لها دور أيضاً في جميع القطاعات والمحاور".وتابعت عبد الكريم أن "الوزارة تعمل على القطاعين العام والخاص لتوفير عمل لكل هذه الفئات"، مشيرة إلى "وجود تركيز على القطاع الخاص كونه الشريك الأساسي الذي يجب أن يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة".وذكرت ان "هناك قطاعات يمكن أن تستوعب النساء ضمنها كمشاريع صغيرة ومتوسطة"، موضحة أن "الوزارة سبق لها أن أطلقت للسياسات السكانية لعام 2023، مفصحة عن أنها تعمل على إعداد سياسة رأس المال البشري، بعد أن أطلقت الوزارة العام الماضي، التقرير الوطني الأول للموضوع نفسه".