ستارلينك "رسمية" في العراق.. هيئة الإعلام: الخدمة قانونية والسيطرة على البيانات كاملة

وقال التنفيذي للهيئة، بليغ أبو كلل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن إطلاق الخدمة تأخر بسبب إجراءات التدقيق الأمني، مبيناً أن أولى دفعات الاشتراكات أُطلقت، وأن عملية تسليم الأجهزة للمواطنين مستمرة.وأكد أبو كلل أن "اللائحة الأمنية الملحقة بالرخصة تضمن، بحسب الهيئة، السيطرة على بيانات ستارلينك والأجهزة العاملة في ، مع وجود ارتباط مباشر مع الشركة لمتابعة الأجهزة ومستخدميها".وأشار إلى بدء التفاوض مع ستارلينك بشأن تنصيب بوابات نفاذ داخل العراق، بعد أن كان من المقرر افتتاحها بعد عامين، موضحاً أن الهيئة ترى أن السيطرة على الإنترنت الفضائي تعتمد كذلك على الترخيص واللائحة الأمنية والتزام الشركة بالقوانين العراقية.