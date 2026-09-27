نائب يحذّر من تبعات إغلاق مطار النجف: شركات قد تطالب بالتعويضات

وقال العلياوي إن " وقفت مع خلال أيام الإرهاب، ومن غير المنطقي أن نتخذ مثل هذا الموقف وأن يكون لنا دور يخالف طبيعة العلاقات"، مشيرًا إلى أن القرار "غير مرحب به".وأضاف أن أكثر من 100 نائب اجتمعوا في لاتخاذ موقف موحد بشأن القرار، مؤكدًا ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إلغائه، ومعربًا عن أمله في التراجع عنه.وبيّن العلياوي أن من أسباب رفض القرار وجود التزامات مع شركات إيرانية ومحلية، فضلًا عن وجود بدائل وشركاء للناقل الوطني، لافتًا إلى أن نحو 60 بالمئة من الرحلات في تكون مع إيران، وتشمل نقل الزوار والطلبة.وأشار إلى وجود أكثر من 60 ألف دارس في الحوزات والجامعات، موضحًا أن إيقاف المطار "مبهم جدًا"، وأن ذلك قد يرتب مسؤوليات وتعويضات للشركات المتعاقدة.