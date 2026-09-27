المجاري تواصل تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في ناحية كبيسة

ويتضمن المشروع تنفيذ 78 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي، و41 كيلومترًا من شبكات تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن محطة رفع مزدوجة ووحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 11 ألف متر مكعب يوميًا.ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تحسين مستوى الخدمات والحد من التلوث وتجمعات المياه، إلى جانب الاستفادة من المياه المعالجة في الاستخدامات الزراعية وإنتاج العضوية.