وزارة العدل تطلق نظام الأتمتة في دائرة كاتب عدل البصرة الصباحي والمسائي

وقال الكتاب العدول، يوسف حويز في بيان، إن إطلاق النظام جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل الدكتور ، الرامية إلى التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد خورشيد أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة في مسار تحديث العمل العدلي وتعزيز كفاءة الإجراءات، مبيناً أن دائرة كاتب عدل تُعد على مستوى المحافظات التي تعمل بنظام الأتمتة، مشيراً إلى أن إدخال النظام يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسيع نطاق وتخفيف الزخم عن المراجعين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمة.