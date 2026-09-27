الحرارة تنخفض عدة درجات.. اجواء مائلة للبرودة بدءا من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من البلاد لتصل إلى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".وأضافت، أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة زخات مطر متفرقة في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".