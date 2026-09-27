التعليم تحدد موعد إطلاق استمارتي الموازي والأهلي

وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، الأستاذ المساعد حازم الأمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تتأهب لإطلاق استمارتي التعليم الحكومي الخاص (الموازي)، وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام خريجي مرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2025 ــ 2026 للتقديم، تمهيداً لإعلان نتائج المركزي الذي انطلق التسجيل الإلكتروني فيه منذ التاسع من أيلول الحالي".وأوضح أن "الوزارة هيأت نظاماً رقمياً حديثاً خاصاً بالقبولات المركزية، ينسجم مع عملية إدخال البيانات والتقديم إلى الجامعات والمعاهد التي تتم حالياً بصورة إلكترونية من خلال اي جهاز ذكي دون تقييد بمكان محدد، بشكل يتيح لجميع الطلبة اختيار الكليات التي يرغبون بإكمال دراستهم الأكاديمية فيها".وأضاف أن "البيانات الخاصة بدرجات الطلبة في الدورين الأول والثاني لمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي ( 2025 ــ 2026) ستستكمل تباعاً، تمهيداً لإدخالها ضمن النظام الإلكتروني وإتمام إجراءات القبول التي ستتم إلكترونياً دون أي تدخل بشري".وأشاد "بالأنظمة الرقمية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الأعوام الماضية، والتي يجري تحديثها سنوياً، إذ أسهمت بضمان حقوق الطلبة المتقدمين للدراسات الأولية وفقاً للمعدلات والكليات التي رغبوا بالالتحاق بها من خلال الاستمارات الإلكترونية".