اندلاع حريق بعدد من عربات الباعة المتجولين في الباب الشرقي

وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات مكافحة الحريق والسيطرة عليه، فيما تعمل على منع امتداده إلى المناطق والعربات المجاورة.ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن الحريق أو وجود إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الدفاع المدني إجراءاتها في موقع الحادث.