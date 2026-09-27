تنويه من هيئة الحج بشأن إعلان نتائج القرعة الإلكترونية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "نتائج القرعة الإلكترونية للحج سيتم إعلانها رسميا، اليوم الأحد، بعد إتمام إجراءات القرعة، عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي".ودعت الهيئة المواطنين الى "اعتماد النتائج حصراً من المنصات الرسمية التابعة للهيئة"، محذرة "المتقدمين من الصفحات العامة والشخصية والروابط الوهمية التي تدعي اعلانها لنتائج القرعة الالكترونية، والتي قد يكون هدفها سرقة بيانات المواطنين او التلاعب بمشاعرهم، وكذلك الحصول على الاعجابات لصفحاتهم".