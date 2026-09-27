تحرك بشان الجالية العراقية بمناطق السيول في ليبيا

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "السفارة تتابع باهتمام أوضاع أبناء الجالية العراقية المتواجدين في مناطق الجبل الغربي جنوب غربي ، إضافة إلى مناطق والوسط في ليبيا، والتي تشهد سيولًا وأحوالًا جوية صعبة".ودعا أبناء الجالية في تلك المناطق إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الرسمية والمتخصصة، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم".وأضاف أن "السفارة تتابع أوضاع أبناء الجالية المتواجدين في مناطق السيول باهتمام كبير"، داعيًا من يحتاج إلى المساعدة أو يواجه أي حالة طارئة إلى "التواصل فورًا مع رئيس البعثة أو القسم القنصلي في السفارة".وأشار الصحاف إلى أن السفارة خصصت أرقامًا لتلقي الاتصالات في الحالات الطارئة، بهدف توفير الاستجابة الإنسانية والخدمية عند الحاجة، وبالتنسيق مع السلطات الرسمية ووفق القنوات الدبلوماسية المعتمدة.وجددت السفارة تأكيدها أن سلامة أبناء الجالية العراقية وطمأنة عائلاتهم تحظى بأولوية، داعيةً الجميع إلى الابتعاد عن مناطق السيول ومجاري الأودية، وعدم المجازفة أثناء التنقل.أرقام الطوارئ:09107957000910795800