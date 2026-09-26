توجيه حكومي بتعطيل الدوام يومين احتفاءً بأيام السيادة

قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتفاءً بأيام السيادة.​

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وقال لرئيس في بيان، "مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ابتداءً من يوم الأربعاء المصادف 30 أيلول ولغاية يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل".

وعزا البيان ذلك "احتفاءً (بأيام السيادة) لجمهورية ".