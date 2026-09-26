القبض على 43 متهما ومخالفا لشروط الإقامة والجنسية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطعاتنا الامنية وبإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة بقضايا (جرائم الاتجار بالبشر، السرقة، المخدرات) و(40) اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط اسلحة وأعتدة ومواد غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة ، الشعب، مجيد الناصر، ، ، ، سيطرة ، شاخه 7 ، الجادرية) بجانبي ".واضاف البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.