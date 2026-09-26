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القبض على 43 متهما ومخالفا لشروط الإقامة والجنسية في بغداد
محليات
2026-09-26 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين، بينهم ثلاثة متهمين بقضايا الاتجار بالبشر والسرقة والمخدرات، وضبط 40 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والجنسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطعاتنا الامنية وبإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة بقضايا (جرائم الاتجار بالبشر، السرقة، المخدرات) و(40) اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط اسلحة وأعتدة ومواد غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة
الصدر
، الشعب، مجيد الناصر،
الراشدية
،
الحمدانية
،
اليوسفية
، سيطرة
بغداد
، شاخه 7 ، الجادرية) بجانبي
الكرخ
والرصافة
".
واضاف البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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