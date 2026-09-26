بغداد تتحرك لإعادة الرحلات مع طهران.. سفير العراق: توقف الطيران "عابر ومؤقت"

وقال الحجاج للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الحكومة تواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانب الإيراني بهدف إعادة بين البلدين إلى طبيعتها، حرصاً على مصالح المواطنين وتسهيل تنقل المسافرين.وأشار إلى أن استئناف الرحلات يمثل أهمية كبيرة للعراقيين والدارسين في ، لافتاً إلى وجود نحو 100 ألف طالب عراقي في المؤسسات التعليمية الإيرانية، فضلاً عن جالية عراقية كبيرة وآلاف المسافرين الذين يتنقلون بين البلدين.وأكد أن تواصل التنسيق مع الجهات المعنية في إيران لمعالجة الظروف الاستثنائية التي أدت إلى توقف الرحلات، والعمل على استئنافها في أقرب وقت.وشدد الحجاج على أن العلاقات العراقية ـ الإيرانية "أعمق من أن تتأثر بظرف طارئ"، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين.