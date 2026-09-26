الشيخ همام حمودي يدعو لعقد اجتماع لمناقشة "المشاركة الظالمة" بالحصار على إيران

دعا رئيس ، السبت، قادة الاطار التنسيقي لعقد اجتماع لمناقشة ما وصفها "المشاركة الظالمة" في الحصار على .

​

وقال في بيان، "ندعو قادة الاطار التنسيقي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار غلق المطارات والمشاركة الظالمة في الحصار على الجمهورية الإسلامية".

وكان الأميركي سكوت بيسنت قال، مؤخرا، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الجاري، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على .



أعلنت الإيرانية، الثلاثاء، عن إلغاء الرحلات من طهران إلى اعتباراً من الليلة.