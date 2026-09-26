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الشيخ همام حمودي يدعو لعقد اجتماع لمناقشة "المشاركة الظالمة" بالحصار على إيران
محليات
2026-09-26 | 15:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
392 شوهد
دعا رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
الشيخ همام حمودي
، السبت، قادة الاطار التنسيقي لعقد اجتماع لمناقشة ما وصفها "المشاركة الظالمة" في الحصار على
إيران
.
وقال
حمودي
في بيان، "ندعو قادة الاطار التنسيقي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار غلق المطارات والمشاركة الظالمة في الحصار على الجمهورية الإسلامية".
وكان
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت قال، مؤخرا، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الجاري، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على
طهران
.
أعلنت
بعدها
هيئة الطيران المدني
الإيرانية، الثلاثاء، عن إلغاء الرحلات من طهران إلى
بغداد
اعتباراً من الليلة.
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رئيس المجلس الأعلى
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