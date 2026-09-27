النزاهة تضبط متهماً في تقاعد الأنبار بتهمة الرشوة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ، انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ طلب مبلغاً قدره ثلاثة ملايين دينارٍ من أحد المراجعين؛ لقاء رفع إشارة الحجز عن الحصة التقاعديَّة (لوالدته وشقيقته)"، لافتةً إلى "ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المال، مُنبّهةً إلى أنَّه أوهم المراجع بوجود تعاونٍ من بعض مُوظَّفي الدائرة، وأنَّ المال سيتمُّ تسليمه لهم، مقابل إتمام المُعاملة".وأضافت ان "الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (312) من قانون العقوبات".