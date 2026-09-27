تفاصيل عن قرعة الحج الالكترونية.. اختيار المشمولين لاربعة اعوام قادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ انها "ستجري القرعة الإلكترونية للحج، لاختيار المواطنين المشمولين بأداء مناسك للأعوام ( 2027م تكميلية – 2028م – 2029م – 2030م )، وذلك بإشراف قضاة من ، وبحضور عدد من أعضاء ومجالس المحافظات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة"، مبينة ان "عملية إجراء القرعة الإلكترونية تأتي ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة لضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في اختيار المواطنين، وبما يضمن سلامة جميع مراحل العملية الإلكترونية وعدم تدخل أي جهة أو شخص في نتائجها".وأكدت الهيئة أن "منظومة القرعة الإلكترونية خضعت لإجراءات فنية ورقابية متعددة وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية المختصة وهي للتحول الرقمي التابع لمكتب السيد ومديرية الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ومجلس الخدمة الاتحادي والمركز الوطني للأمن السيبراني التابع لمكتب رئيس الوزراء والجامعتين التكلنوجية والمستنصرية وبإشراف مجلس ، بهدف التأكد من دقة البيانات وسلامة آليات الاختيار الإلكتروني، وصولاً إلى إعلان النتائج بصورة موثوقة وشفافة".وأشارت الهيئة إلى أن "نتائج القرعة سيتم إعلانها بعد إتمام عملية القرعة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة، وصفحاتها الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددة "على أن موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة هي المصدر الوحيد المعتمد لإعلان النتائج".