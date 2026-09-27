من سجن الناصرية إلى الجامعة.. نزيل يحقق 67.71% في السادس العلمي

ويأتي هذا النجاح في إطار البرامج التعليمية والتأهيلية التي تنفذها دائرة الإصلاح العراقية، الهادفة إلى إتاحة الفرص التعليمية للنزلاء ودعمهم في مواصلة تحصيلهم الدراسي، بما يسهم في تأهيلهم وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بحسب بيان لوزارة العدل.كما أكد مدير سجن الإصلاحي، حسين غانم في بيان، حرص إدارة السجن على توفير البيئة المناسبة للنزلاء الطلبة، ودعمهم خلال مسيرتهم الدراسية، مشيراً إلى أن التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية في برامج التأهيل والإصلاح.وتواصل شعبة التأهيل في السجن متابعة النزلاء الملتحقين بالدراسة، وتقديم الدعم والإسناد لهم، بالتنسيق مع الجهات التعليمية المعنية، بما يتيح لهم مواصلة تعليمهم والارتقاء بمستواهم العلمي.ويجسد هذا النجاح أهمية البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، ودورها في منح النزلاء فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم واستثمار فترة محكوميتهم في تطوير قدراتهم العلمية، بحسب البيان.