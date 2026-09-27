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في معرض OGEP 2026.. مصرف التنمية الدولي يعزز شراكته مع قطاع الطاقة والاستثمار
محليات
2026-09-27 | 05:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
يشارك مصرف التنمية الدولي في معرض
العراق
الدولي للنفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات (OGEP 2026)، الذي يُقام في
محافظة البصرة
/ ميناء المعقل في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دوره كشريك
مالي
استراتيجي للشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الطاقة.
ويستعرض المصرف خلال مشاركته في المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 24 ولغاية 27 أيلول 2026، مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات شركات الطاقة والمستثمرين والمقاولين والموردين، بما يشمل التمويل والتسهيلات المصرفية، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية والخزينة، إلى جانب حلول توطين الرواتب، بما يدعم الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة ويوفر لها المرونة المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أعمالها، بحسب بيان للمصرف.
وتأتي مشاركة مصرف التنمية الدولي، في المعرض انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، وما يتطلبه نمو المشاريع والاستثمارات فيه من خدمات مصرفية قادرة على مواكبة طبيعة عملياته واحتياجات الشركات المحلية والدولية العاملة فيه، وتسهيل تعاملاتها المالية والتجارية داخل
العراق
وخارجه.
وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، سائد زريقات، "يمثل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي وأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويؤدي القطاع المصرفي دوراً محورياً في توفير الحلول المالية التي تمكّن الشركات من تنفيذ مشاريعها وإدارة عملياتها بكفاءة. ومن خلال مشاركتنا في OGEP 2026، نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع الشركات والمستثمرين، وتقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات هذا القطاع وتدعم فرص النمو والاستثمار فيه".
ويستند مصرف التنمية الدولي، في دعمه لقطاع الأعمال إلى قاعدة رأسمالية قوية وشبكة واسعة من العلاقات المصرفية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب خبرته في تقديم الحلول المالية والتجارية للشركات، بما يمكّنه من مواكبة متطلبات العمليات والمشاريع التي تتطلب خدمات مصرفية متخصصة، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتمثل مشاركة المصرف في OGEP 2026 فرصة للتواصل المباشر مع الشركات والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الطاقة، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تسهم في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق.
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