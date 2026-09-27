السومرية تنشر رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج

رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج:وأكد رئيس ، الشيخ ، اليوم الأحد، ان قرعة العام الحالي ستكون مخصصة لكبار السن، فيما أشارت إلى ان أعداد المتقدمين لقرعة مقارنة بحصة تجعل عملية الاختيار صعبة.