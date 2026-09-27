تفاصيل عمليات النزاهة داخل شركة التأمين الوطنية وهيئة التقاعد في بغداد

الهيئة أشارت في بيان، إلى تأليف فريق عملٍ في قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق ، الذي قام بالانتقال إلى شركة التأمين الوطنيَّة، وضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ؛ لقاء تجديد عقد تأجير قطعتي أرضٍ في الديوانيَّة، لافتةً إلى ضبط كتاب مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة المُوجّه إلى الشركة بهذا الخصوص.على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة من ضبط مُوظَّفٍ في الوطنيَّة/ قسم السجناء السياسيّين، بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، بعد قيامه بابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ من المال "رشوة" مقابل إطلاق صرف المُستحقّات الماليَّة الخاصَّة بالرواتب المُتراكمة العائدة لها، مُنوّهةً بضبط "ماستر " الخاصّ بالمُراجعة بحوزة المُتَّهم.وأوضحت إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.