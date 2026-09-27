التربية تحدد موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسي

وجاء ذلك على خلفية تعطيل الدوام الرسمي من الأربعاء 30 أيلول ولغاية السبت 3 تشرين الأول، احتفاءً بـ"أيام السيادة" لجمهورية ، بحسب ما ورد في بيان لوزارة التربية.وأضاف البيان أن وزير التربية، ، يتابع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي، فيما تستعد المدارس في عموم العراق لاستقبال الطلبة والملاكات التربوية صباح الأحد، وفق الموعد الجديد.