العزم يهنئ مؤسسة السومرية في ذكرى التأسيس

وقال التحالف في بيان، "يتقدم تحالف العزم بأصدق التهاني والتبريكات إلى إدارة وكوادرها الإعلامية والفنية، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لانطلاق بثها الفضائي، متمنين لها مواصلة النجاح والتوفيق في اداء رسالتها الاعلامية".واضاف البيان: "نثمن بهذه المناسبة جهود العاملين في القناة ومسيرتهم الإعلامية، ونتمنى لهم دوام العطاء والنجاح ومزيدا من الحضور والتقدم في خدمة ".