شبل الزيدي يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وأعرب في برقية تهنئة، عن تمنياته بأن تواصل مسيرتها الإعلامية، وتقديم رسالتها بمهنية وموضوعية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في المجال الإعلامي.وأكد "أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في نقل الأخبار ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين، متمنياً للسومرية دوام التألق والتوفيق في مسيرتها المقبلة".