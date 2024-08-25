هيئة الإعلام والاتصالات تعلن نجاح الخطة الإعلامية لزيارة الأربعين

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "التغطية الاعلامية لزيارة الأربعين تكللت بالنجاح، وكانت الأكبر في تأريخ الزيارة".وكشف البيان، عن "المؤشرات الإعلامية للزيارة المقدسة والتي كانت كالتالي:▪️ عدد الصحفيين المشاركين في تغطية مراسيم الزيارة: 3,615 صحفي، بينهم 2,257 صحفي عراقي و 1,358 صحفي اجنبي.▪️ عدد الكاميرات الثابتة والمتحركة المستخدمة في تغطية احداث الزيارة: 2,913 كاميرا.▪️ عدد أجهزة البث المباشر: 101▪️ المعدات الصحفية التي تم تسهيل دخولها للعراق: 6780▪️ عدد مراكز البث الثابتة في طرق الزائرين: 80 مركز▪️ عدد القنوات التلفزيونية المشاركة: 101 قناة تلفزيونية▪️ عدد الإذاعات المشاركة: 61 إذاعة▪️ عدد الوكالات الإخبارية المشاركة: 100 وكالة إخبارية▪️ إجمالي ساعات البث المباشر: 213،000 دقيقة▪️ عدد القنوات الفضائية التي وفرت: (Clean Feed) 65".