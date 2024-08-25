المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها ليوم غد الاثنين.

وقررت محافظة تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا باستثناء الدوائر (الأمنية والخدمية والصحية).

كما قررت محافظات والنجف وميسان وواسط والبصرة تعطيل الدوام يوم غد الاثنين.

وقررت محافظة أيضا تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الرسمية التابعة لها يوم غد الاثنين.

وقرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمصارف الحكومية.

الى ذلك، أعلنت محافظة أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية حسب قرار مجلس محافظة .

كذلك قررت محافظة تعطيل الدوام يوم غد الاثنين في جميع دوائر المحافظة باستثناء المصارف.

وكانت الحكومة العراقية قررت اعتبار اليوم الأحد، عطلة رسمية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).