تحذير هام للمواطنين: لا تخرجوا في هذه الأوقات

السومرية نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، تحذيرا للمواطنين بعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم العمل تحت اشعة الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة لما يسببه من اغماء واعياء، فضلا عن تناول كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل".

وأضافت "يفضل المكوث في المنزل في اوقات الظهيرة".