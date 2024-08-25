بالصور.. حريق يحول سوقاً للبسطات الى رماد في بغداد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن تمكنها من اخماد حريق اندلع في سوق للبسطات شرقي .

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع بعدد من البسطيات والاكشاك التجاوز متنوعة النشاط التجاري مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والجينكو داخل سوق الجديدة قرب جامع السامرائي في جنوب شرقي بغداد".

وأضافت ان "الفرق باشرت على الفور بالتوجه إلى موقع الحادث، وقامت بتنفيذ عمليات تطويق النيران وعزل البسطيات والأكشاك المحترقة ومنعت انتشار الحريق إلى المباني المجاورة والملاصقة فيما"، لافتة الى ان "الفرق احكمت سيطرتها الكاملة على الحريق بعد ان تم تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخماد النيران بشكل تام دون تسجيل إصابات بشرية وتحجيم الأضرار المادية".

وذكرت ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".