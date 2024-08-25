بالفيديو.. الأمطار تخفف من لهيب آب في البصرة

السومرية نيوز – محلي

شهد الطريق الرابط بين محافظتي وذي قار، تساقطا للامطار، في مشهد يحصل لأول مرة منذ زمن كون مناطق جنوب العراق تسجل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية.

ووثق عدد من المواطنين لحظة تساقط الامطار على الطريق الرابط بين المحافظتين والتي كانت غزيرة.