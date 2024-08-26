دوام بعد عطلة طويلة.. نظرة شاملة على شوارع بغداد الان

وقامت محافظة ودوائرها التابعة لها من دوائر بلدية وماء ومجاري بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين، وهي عطلة لاتشمل باقي الدوائر والوزارات.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمطريق معسكر الرشيد لغاية التقاطع مع كرادة خارجازدحامات متقطعة في كرادة خارج من ساحة التحريات الى تقاطع المسبحجسر وساحة الطابقين ازدحامساحة الطيران باتجاه الخلاني وباتجاه النهضة وصولا الى الكراج وصناعية شيخ عمر ازدحامشارع الرشيد من السنك الى باب المعظم ازدحامشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى مجسر باب المعظم مرور بطيء السايديننفق باب المعظم وازقة مدينة الطب ازدحامشارع دمشق ازدحام بين الزوراء ومجسر النسورتقاطع الدورة وشارع المصافي