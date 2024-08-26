الرطوبة والقبة تنسلخان من سماء العراق تدريجيًا.. والحرارة الثلاثينية تبدأ بالظهور

وبحسب خرائط الطقس، فأن انخفاضا وشيكا سوّف يطرأ على درجات الحرارة في اجزاء واسعة من البلاد اعتباراً من نهاية هذا الاسبوع، حيث من المتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل واضح نهاية هذا الاسبوع والاسبوع القادم .وأكد راصدون جويون ان اكثر المناطق التي سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة هي المناطق الغربية والشمالية وبشكل اقل المناطق الوسطى، اما المناطق الجنوبية فتبقى الحرارة كما هي الا بشكل ضئيل.ومع بداية الشهر القادم أيلول، تبدأ درجات الحرارة الصغرى تدريجياً بالانخفاض لتكون الاجواء ليلاً وفجراً لطيفة للغاية.وتنتهي يوم غد الإثنين موجة الرطوبة في الجنوب مع تحول الرياح إلى شمالية غربية تنشط من الثلاثاء وحتى الجمعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق.ومن المتوقع ان تتواجد السحب في مناطق متفرقة من البلاد، مع فرصة ضعيفة لتطور بعض السحب الى امطار عصر الإثنين خصوصاً أقصى الجنوب وربما شرق والفرصة عمومآ ضعيفة ومتغيرة.ومن المتوقع انخفاض الحرارة عدة درجات بدءا من الأربعاء عدا الجنوب حيث يبدأ الانخفاض فيه من الخميس بفارق عدة درجات بعد ابتعاد المرتفع الجوي المتمثلة بالقبة الحرارية باتجاه الشرق.