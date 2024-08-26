عبر الخط الساخن.. 600 شكوى شهريًا ضد أصحاب المولدات في بغداد

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة صفاء المشهداني إن المحافظة أوصت لجان الطاقة في الوحدات الإدارية بتقديم تقارير بعد يوم 25 من كل شهر لاسيما في المناطق التي قام متعهدو المولدات فيها بنصب عدادات كهربائية للمولدات، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتعهدين المخالفين للتعليمات المحددة، معتبرا انه لا يمكن تطبيق تجربة العدادات في منطقة دون أخرى، الأمر الذي يلزم بإعداد خطة لتوحيد آليات التعامل مع هذا الملف.وأوضح أن قسم شؤون المواطنين في المحافظة يتسلم شهرياً ما بين 500 إلى 600 شكوى من مناطق المختلفة عن طريق الخط الساخن الذي خصصه لهذا الغرض وهو (5635)، لافتاً إلى أن أغلب الشكاوى التي ترد إلى القسم تخص مخالفات متنوعة للمولدات، إذ يتم اتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.وأكد أن المحافظة أولت أهمية بالغة لملفِّ المولدات الحكومية والأهلية من أجل حفظ حقوق الجميع وعدم غبن أي جهة سواء المواطن أو متعهد المولد، مشيرا الى ان محافظة شكلت لجنة جديدة مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة شاملة ومتكاملة لملفِّ المولدات مع وضع آلية مناسبة لتزويد المواطنين بالطاقة التي تعوِّضهم عن نقص الكهرباء الوطنية، بحسب صحيفة الصباح.