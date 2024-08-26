ووجه رئيس الوزراء وزارتي التربية والصحة للاستجابة لمناشدة الطالبة، لتوافق وزارة التربية بناء على ذلك على طلب مقدم من ذوي الطالبة، لاداء الامتحان بالإنابة، وتخصيص مدرس يقوم هو بكتابة الأجوبة في دفتر الامتحان بعد تلقيه الأجوبة من الطالبة، وفق ما يسمى بامتحان الانابة، عندما يكون هناك عائق صحي يمنع الطالبة من أداء الامتحان.وكانت الطالبة زهراء قد وجهت مناشدة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية عبر وسائل الإعلام خلال مشاركتها في زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بمراعاة ظروفها الصحية.