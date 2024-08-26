وزير النقل ينهي مهام مدير عام السكك الحديدية (وثيقة)

السومرية نيوز – محلي

قرر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، انهاء تكليف يونس خالد جواد من منصب مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد.

وجاء في وثقة وردت لـ السومرية نيوز، ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي قرر انهاء تكليف يونس خالد جواد من منصب مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد". وأضافت ان "الوزير كلف جبار عليوي بإدارة مهام الشركة وكالة".

