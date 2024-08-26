التعليم تعلن بدء التقديم لقناة القبول المباشر في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2024.



وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، أن "التقديم ينتهي في 2024/9/8 ليبدأ بعد ذلك إجراء الاختبارات التي تستمر من تاريخ 2024/9/10 لغاية 2024/9/15 للتخصصات المشمولة بالقبول المباشر في الكليات لخريجي الدراسة الإعدادية من فروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والمهني والإسلامي".

وحدد البيان الكليات المعنية بقناة القبول المباشر هي "كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات وأقسام الآثار وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وأقسام اللغة الكردية في الجامعات (عدا جامعة كركوك) وأقسام اللغة التركية وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية".

كما حدد البيان "كليات العلوم الإسلامية والفقه وقسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات وكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى".