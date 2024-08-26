ما هي اكثر مواقع التواصل استخداما خلال الزيارة الاربعينية؟

السومرية نيوز – محلي

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن إحصائية بأكثر مواقع التواصل المستخدمة خلال الزيارة الاربعينية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "غرفة العمليات المركزية للزيارة الاربعينية نشرت المؤشرات الخاصة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر شبكات الهاتف النقال بدءاً من الأول من شهر صفر، في المدن المقدسة الأربعة (النجف الأشرف، المقدسة، الكاظمية، وسامراء)".

وأضافت ان "المؤشرات جاءت كالتالي:

حجم استخدام البيانات لمنصات التواصل الاجتماعي:

▪️ واتس اب: 1,116 تيرابايت، منها 677 تيرابايت في .

▪️ فيس بوك: 4,452 تيرابايت، منها 2,487 تيرابايت في .

▪️ انستغرام: 2,437 تيرابايت، منها 1,507 تيرابايت في .

▪️ يوتيوب: 2,371 تيرابايت، منها 1,224 تيرابايت في .

▪️ تك توك: 4,273 تيرابايت، منها 2,568 تيرابايت في .

▪️ تيليغرام: 613 تيرابايت، منها 373 تيرابايت في .



أما عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المدن المقدسة الأربعة فقد كان كالتالي:

▪️ واتس اب: 45,005,176 مستخدم، بينهم 16,982,516 في .

▪️ فيس بوك: 31,285,050 مستخدم، بينهم 16,720,642 في .

▪️ انستغرام: 21,415,296 مستخدم، بينهم 11,901,360 في .

▪️ يوتيوب: 20,484,354 مستخدم، بينهم 10,863,262 في .

▪️ تك توك: 17,475,135 مستخدم، بينهم 9,823,996 في .

▪️ تيليغرام: 15,827,929 مستخدم، بينهم 9,189,832 في .